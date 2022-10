Zo koppig dat zelfs haar eigen man niet naast haar begraven wil worden: wie is koningin Margrethe écht?

ROYALTY Na ontnemen van prinsenti­tels: dochter Deense prins Joachim wordt gepest op school. “Ben jij degene die geen prinses meer is?”

De situatie in de Deense koninklijke familie is verder aan het exploderen. Na de radicale beslissing van koningin Margrethe (82) om haar vier kleinkinderen hun titel van prinses en prinses af te nemen, wordt de dochter (10) van Deense prins Joachim (53) en prinses Marie (46) gepest op school. Dat liet het koningspaar zelf weten in een interview met Deense krant ‘BT’. “Ze zeggen: ‘Ben jij degene die geen prinses meer is?’”

