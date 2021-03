Zo heten de nieuwe corgi’s van Queen Elizabeth

De Queen heeft de pups Fergus en Muick genoemd. Fergus, een dorgi (een kruising met een teckel), is vernoemd naar haar overleden oom Fergus Bowes-Lyon, die stierf tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915, volgens The Sun. En Muick werd vernoemd naar Loch Muick, een meer op het Balmoral-landgoed van de koningin in Schotland, waar zij en haar familie vaak naartoe reizen voor een picknick tijdens hun vakanties in augustus en september. De koningin en haar nieuwe honden wonen momenteel in Windsor Castle samen met een klein, hecht aantal personeelsleden tijdens de coronapandemie.