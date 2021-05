Zo ging prins Harry om met de donkere gedachten van zijn vrouw: “Ik schaam me ervoor”

Harry sprak openhartig over zelfmoord met Oprah Winfrey (67) in de extra aflevering van ‘The Me You Can’t See’ die gisterenavond verscheen. Hij vertelt er onder meer over de angst en schaamte die veel mensen voelen omdat ze niet weten hoe ze moeten reageren als een van hun dierbaren vertelt dat ze door een moeilijke periode gaan. “Zoveel mensen zijn bang om aan de ontvangende kant van dat gesprek te staan, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet de juiste kennis hebben om het goeie advies te geven,” zei Harry. “Eigenlijk moet je gewoon laten weten dat je er bent voor die persoon”, adviseerde de prins. “Luister, want luisteren is zonder twijfel de beste eerste stap die je kunt zetten.”

In een eerdere aflevering van de serie onthulde Harry dat hij geen idee had wat hij moest zeggen toen Meghan hem vertelde dat ze zelfmoord overwoog. De hertogin vertelde haar man in 2019 hoe ze een wanhoopsdaad wilde plegen net voordat het paar naar de première van Cirque Du Soleil in de Royal Albert Hall ging. De hertogin was op dat moment zwanger van Archie. “Ik schaam me voor de manier waarop ik ermee ben omgegaan. En vanwege het systeem waarin we zaten en de verantwoordelijkheden en plichten die we hadden, moesten we even knuffelen en ons daarna omkleden om met politiebegeleiding in een konvooi te springen en naar het evenement te rijden. Je staat dan voor een muur van camera’s en moet doen alsof alles in orde is”, vervolgde Harry.