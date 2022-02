Zit Ghislaine Maxwell achter plotse schikking van Andrew? “Ze zou getuigen dat de foto echt was”

Vlak voor het nieuws van de schikking bekend raakte, kwam namelijk uit dat Andrew een zware klap te verduren zou krijgen binnen zijn verdediging tegen Giuffre. Een belangrijk standpunt van zijn advocaten was dat een foto, waarop hij samen met een 17-jarige Virginia te zien is, nep was. Ze vroegen Giuffre dan ook pas nog om het originele exemplaar van de foto in te leveren , zodat die gecontroleerd kon worden op echtheid.

Nu blijkt echter dat Ghislaine Maxwell, die op de achtergrond van de foto te zien is, de echtheid van het kiekje bevestigt. Dat kon men afleiden uit een bericht dat ze naar Jeffrey Epsteins advocaat, Alan Dershowbitz, stuurde in 2015. Die berichten zijn recent uitgelekt en verspreid in de Britse media. “Beste G., weet jij of de foto van Andrew en Virginia echt is? Je bent te zien op de achtergrond”, stuurde Dershowbitz destijds naar haar. “Het ziet er echt uit”, antwoordde Ghislaine daarop. “Ik denk dat de foto echt is. Warme groeten, G.” Dat betekent niet alleen dat de foto waarschijnlijk echt is, maar ook dat Ghislaine tegen Andrew zou kunnen getuigen. Dat zij overtuigd is van de echtheid, betekent dat zij hem samen met Virginia gezien heeft.