Zijn Harry en Meghan wel écht drie dagen voor hun publieke huwelijk getrouwd? “Niet bindend volgens de Anglicaanse kerk”

“We zijn eigenlijk drie dagen voor ons publieke huwelijk getrouwd, maar niemand weet dat”, zo beweert Meghan in het veelbesproken Oprah-interview. “We wisten dat die grote dag niet voor onszelf was, maar voor het volk. Maar we wilden ook een moment voor ons alleen. We hebben de aartsbisschop van Canterbury dus bij ons thuis uitgenodigd, en we zijn daar op het gazon getrouwd, met onze eigen, persoonlijke geloften.” Ook Harry bevestigt dat verhaal: “Ja, gewoon met ons drietjes”, lacht hij.

Maar het is net dat ‘met z’n drietjes’ dat niet kan kloppen, volgens dominee David Green. “Volgens de Anglicaanse kerk zijn er minstens twee getuigen nodig om een huwelijk bindend te maken. Dat is er dus eentje meer dan Harry en Meghan beweerden te hebben. De aartsbisschop alleen was niet genoeg. Het kan dat ze een ceremonie hebben gehouden, maar ze zijn wel degelijk officieel getrouwd op hun publieke trouwdag. De Anglicaanse kerk staat het namelijk niet toe dat een koppel dat al getrouwd is voor een tweede keer trouwt - tenzij er iets misging tijdens het eerste huwelijk. Bovendien moet het publiek toegang hebben tot een huwelijk voor de kerk, want er mogen bezwaren geuit worden. Wat ze beweren in hun interview met Oprah kan dus niet correct zijn. Zomaar - legaal - trouwen in je eigen achtertuin, is niet zo simpel als Meghan het doet lijken. ”