Zij vroeg wél toestemming aan koning Filip: hoe prinses Maria Laura een tweede ‘Amadeogate’ kon vermijden

Royalty Vroeger zwaar gepest, nu zelfverze­ker­de bruid in spe: maak kennis met prinses Maria Laura en haar ‘onbekende’ William

Prinses Maria Laura (33) stapt in het huwelijksbootje. De oudste dochter van prinses Astrid (59) en prins Lorenz (66) gaat trouwen met William Isvy (30), al is dat de enige informatie die het Koninklijk Paleis over het koppel deelt. Net als haar broers en zussen blijft Maria Laura dan ook het liefst ‘onzichtbaar’, zonder dat het land veel weet heeft van haar bezigheden, laat staan haar liefdesleven. Een gevolg van de zware pesterijen waar ze tijdens haar jeugd het slachtoffer van werd? Royaltykenner Joëlle Vanden Houden licht de levensloop van onze ambitieuze prinses toe en vertelt meer over kersverse verloofde William. “Ze zijn uit hetzelfde hout gesneden.”

27 december