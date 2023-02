Zij spenderen Valentijnsdag (nu nog) alleen: dit zijn de meest begeerlijke vrijgezelle royals ter wereld

RoyaltyVoor wie in januari het voornemen maakte om te beginnen daten en daar tot nu toe nog niet in slaagde: dit is je kans. Ook in de koninklijke wereld wachten vele prinsen en prinsessen op hún prins of prinses op het witte paard, en misschien ben jij dat wel. Van een Griekse prinses met een zéér pittig karakter tot een prins uit de rijkste koninklijke familie van Europa: dit zijn de tien meest begeerlijke royals die nog beschikbaar zijn.