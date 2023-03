“Zij is een mirakel": kroonprinses Elisabeth gaat (alweer) de wereld rond

RoyaltyVoor het eerst zijn foto’s van prinses Elisabeth op sociale media opgedoken. De 21-jarige kroonprinses blijkt deel uit te maken van een roeiteam van haar school, het Lincoln College in Oxford. De beelden werden ook opgemerkt in het buitenland en oogsten overal veel lof.

Op de Instagrampagina van de Lincoln College Boat Club staat Elisabeth te glunderen tussen haar teamgenoten. De prinses zit in ploeg W1, de eerste damesploeg die uit acht roeiers en één cox bestaat. Die laatste is de ‘stuurvrouw’ die het tempo aangeeft. Opmerkelijk is dat over de meeste roeiers heel wat persoonlijke informatie wordt gepost op Instagram, maar over de Belgische troonopvolger niet. Alleen is bekend dat ze voor wedstrijden ingeschreven wordt als Elisabeth van Saksen-Coburg.

De prinses deed met haar team mee aan de Torpids-wedstrijd. Dat is een typisch Britse race waarbij een roeiboot moet proberen de boot die eerder gestart is, aan te stoten. Het was bekend dat de kroonprinses sportief is en houdt van skiën, tennis, zeilen en duiken. Daar kan nu dus roeien aan toegevoegd worden.

Volledig scherm Prinses Elisabeth (tweede links vanboven) met haar mede-roeisters © Lincoln College

De sportieve prestaties van Elisabeth worden in ieder geval tot ver in het buitenland opgemerkt. “De Belgische troonopvolger heeft het duidelijk naar haar zin op haar universiteit in Engeland”, schrijft het Deense weekblad ‘Billed Bladet’, dat een artikel over Elisabeth prominent op hun homepagina zette. “Het lijkt erop dat Elisabeth zich heel goed thuis voelt, met nieuwe vrienden en een geheel nieuwe passie.”

Volledig scherm "Nieuwe foto onthult: zo gedijt de Belgische troonopvolger in Engeland", kopt het Deense weekblad 'Billed Bladet'. © Billed Bladet

Ook in Spanje volgt men het doen en laten van de kroonprinses. “Een zeer sportieve prinses!”, kopt ‘Hola! Magazine’, één van populairste nationale bladen. “De dochter van de royals Filip en Mathilde studeert in Oxford, waar ze geniet van buitenschoolse activiteiten. Om de overwinning te behalen, is veel coördinatie met je teamgenoten nodig. Een kwaliteit die prinses Elisabeth lijkt te hebben. Afgaande op de beelden lijkt ze ook supergeïntegreerd in de groep en geniet ze met volle teugen van haar universiteitsleven.”

Volledig scherm Ook het Spaanse tijdschrift 'Hola!' wijdde een artikel aan onze kroonprinses. © ¡Hola!

Kroonprinses Elisabeth trok daarnaast de aandacht in nog andere landen. “De Belgische prinses Elisabeth is een mirakel”, staat op het Duitse en Zwitserse ‘MSN’, dat tegenwoordig een nieuwssite is. “De Belgische kroonprinses Elisabeth lijkt de ideale prinses: topcijfers op school, meertalig en nog geen enkele misstap. Prinses Elisabeth wordt beschouwd als een ‘mirakel’ in haar gemeenschap.”

Terwijl het Duitse mode- en royaltyblad ‘Gala’ schrijft: “De erfgenaam van de Belgische troon geniet van het normale leven als student, voordat ze uiteindelijk de scepter van haar vader koning Filip moet overnemen. Maar tot die tijd is de 21-jarige gepassioneerd bezig met het nastreven van haar hobby’s.”

Volledig scherm Ook het Duitse blad 'Gala' schreef een artikel over 'onze' sportieve prinses. © Gala

