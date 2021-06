Zelfverklaarde zoon van Charles en Camilla levert nieuw ‘bewijs’: “Als je het nu niet ziet, dan ben je niet aan het kijken”

Volgens Simon Dorante-Day (55) hadden Charles en Camilla in 1965 een affaire, wat een jaar later - toen ze respectievelijk 17 en 18 waren - tot zijn geboorte leidde. Twijfelachtig, want volgens de officiële biografiën van Charles en Camilla leerden ze elkaar pas in 1970 kennen tijdens een polowedstrijd. Maar Dorante-Day is er rotsvast van overtuigd dat zijn verhaal klopt. In dat vermoeden werd hij gesterkt door Winifred en Ernest Day, zijn adoptie-grootouders. Zij werkten als kok en tuinman voor de koninklijke familie, wat zou verklaren hoe de koninklijke familie bij zijn adoptie-ouders terecht kwam. Winifred en Ernest hielden hun kleinzoon regelmatig voor dat hij wel degelijk van koninklijke komaf was. Dorante-Day heeft in Australië, waar hij intussen woont, al drie keer een verzoek om een DNA-test ingediend, maar zonder resultaat.