Zelfs Prins William is blij met onderzoek naar de Britse zender BBC: “Dat interview joeg Diana mee de dood in”

Het is net 25 jaar geleden dat prinses Diana 23 miljoen Britten aan de buis kluisterde met nooit eerder vertoonde ontboezemingen over hun koninklijke familie. Het was in die bewuste uitzending van het BBC-programma Panorama dat de prinses van Wales tegen journalist Martin Bashir de onsterfelijke woorden sprak: ‘We waren met drie in dit huwelijk, dus het was een beetje druk’ – een sneer naar Camilla, toen nog prins Charles’ maîtresse. Het interview schokte koningin Elizabeth II zodanig dat ze onmiddellijk de echtscheiding beval om Diana uit de familie te snijden. Twee jaar later zou ze om het leven komen. Een kwarteeuw later blijkt dat Bashir de kwetsbare prinses mogelijk in de val heeft gelokt door haar met schokkende leugens het hoofd op hol te brengen. Hij zou haar zo gemanipuleerd hebben dat ze instemde met het sensationele interview, waarvan vrienden beweren dat het haar ondergang betekende.