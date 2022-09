Zeer strenge regels voor VIP-gasten op begrafenis Queen: “Joe Biden kan je toch niet op een bus steken?”

Royalty De eenzame erfgenaam: prins Charles had bikkelhar­de jeugd. “Sommige dingen heeft hij zijn ouders nooit vergeven”

Prins Charles (73) is eindelijk koning. Daarvoor heeft hij heel zijn leven in de schaduw van zijn toekomstige plicht gestaan. Geboren als troonopvolger van een plichtbewuste moeder, gebogen onder de strenge vuist van zijn vader, en altijd de minst populaire jongen op school. Uiteindelijk werd hij weggestuurd naar een strenge militaire kostschool, waar hij zware fysieke beproevingen moest ondergaan. Een kroniek van de miserabele jeugd die King Charles gemaakt heeft wie hij is. “Men zag in hem altijd meer een opvolger dan een kind.”

