“Zeer exclusief en uitzonderlijk”: Queen geeft 400 uur aan privéfilmpjes vrij. Maar waarom doet ze dat?

Vier dagen voor ze op 2 juni zal verschijnen op het balkon van Buckingham Palace voor de viering van haar zeventigjarig jubileum op de troon, zal ‘Elizabeth: The Unseen Queen’ te zien zijn via BBC One. Een zeer bewust gekozen datum. “Het paleis zet momenteel alles op alles om positieve aandacht te krijgen”, zegt koningshuiskenner en communicatiedeskundige Jo De Poorter - tevens auteur van de dit jaar verschenen bestseller over de Queen ‘De Laatste koningin’. “Er zijn heel veel negatieve dingen gebeurd, hé. De slechte relatie met Harry en hoe hij zijn oma een paar weken geleden nog een dolk in de rug gestoken heeft, de hele zaak met Andrew. De majesteit is daardoor geraakt, gekwetst ook. Dus willen ze bij het paleis die periode rond het jubileum totaal vrijmaken van negativiteit en alle zeilen bijzetten om de aandacht af te leiden. Een documentaire met ongeziene beelden is een ideale manier om dat te doen.”