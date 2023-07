“Ze zal altijd een voortrekkersrol spelen”: hoe prinses Elisabeth dé trendsetter voor haar lotgenoten werd

Royalty “Prinses Claire cijfert zich weg, maar kan écht het verschil maken”: royaltyex­perts geven Filip en Mathilde raad

“Het is verfrissend om haar zo bezig te zien.” Prinses Claire (49), de echtgenote van prins Laurent (59), maakte indruk tijdens een recent werkbezoek aan de vzw Tada. Iets wat ze zelden doet, en dat is jammer, vertellen verschillende royalty-experts aan ‘TV Familie’. “Ze heeft zoveel meer in haar mars dan een rol in de schaduw.” En Claire is niet de enige royal die over het hoofd gekeken wordt.