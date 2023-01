“Ze willen elkaar ontmoeten”: hangt verzoening tussen prins Harry en familie dan toch in de lucht?

Royalty Prins Harry: “Charles deed handstand in zijn boxershort om zijn rugpijn te verlichten”

Prins Harry (38) heeft in zijn memoires ‘Reserve’ al behoorlijk wat opmerkelijke verhalen uit de doeken gedaan, maar ondertussen blijven de sappige weetjes maar opduiken. Volgens de hertog van Sussex kampte de huidige koning van het VK in het verleden vaak met rugpijn. In een poging om de pijn te verzachten, waagde Charles zich dagelijks aan een handstand… in zijn onderbroek.

