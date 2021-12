“Ze was wekenlang bedlegerig”: prinses Astrid wil comeback maken en poseert voor ‘huisfotograaf’ van de Trumps

RoyaltyPrinses Astrid (59) was een tijdje van het toneel verdwenen, maar maakt zich klaar om weldra haar koninklijke comeback te maken. Dat staat deze week in het Franstalige blad Paris Match, dat uitpakt met een heuse glamoureuze fotoshoot met de prinses en haar man prins Lorenz. De beelden zijn zeer opmerkelijk: ze werden gemaakt door Regine Mahaux (54) uit Luik, een beroemde fotografe die zowat alle groten der aarde voor haar lens krijgt.

Het zijn bovendien de eerste beelden die we van prinses Astrid te zien krijgen, sinds ze drie maanden geleden een ruggenwervel brak tijdens het sporten en ze zich tijdelijk moest terugtrekken uit het publiekelijke leven. De prinses verbleef niet in het ziekenhuis en werd niet opgenomen voor een behandeling, maar kreeg door de artsen wel veel rust voorgeschreven. “Terwijl ze wekenlang bedlegerig was, heeft de prinses grote moed getoond, ondanks alle tegenspoed”, zegt een bron daarover in het blad. “Ze is een vechter en haar man is geweldig voor haar. Hij helpt haar veel in tijden van onrust.”

Vóór haar gezondheidsprobleem opdoken, was de zus van koning Filip actief blijven werken aan de voorbereiding van de Belgische economische missies in het buitenland. Er waren zo’n twintig contracten getekend, tot haar gebroken wervel de prinses dwong om alles te annuleren. “Het herstel van Astrid was moeilijk”, klinkt het verder in Paris Match. “Niet alleen fysiek - omdat ze veel last had van haar rug - maar ook mentaal, omdat ze gelukkig was dat ze een job had gevonden waar ze van houdt. Hoewel ze vandaag nog heel voorzichtig moet zijn met bewegen, ziet ze eindelijk het licht aan het einde van de tunnel. In januari zou ze haar activiteiten moeten kunnen hervatten.”

Volledig scherm Op de cover van Paris Match is een glamoureuze prinses Astrid te zien. © Paris Match

Hoewel ze geen activiteiten uitvoerde, haalde prinses Astrid vorige maand nog de krantenkoppen van sommige media: ze zou een snelheidsovertreding hebben begaan door 120 km/u te rijden op een plaats waar 90 km/u de limiet was. Maar dat wil haar entourage toch nog even uitklaren: “Ze was lange tijd bedlegerig en je kunt niet autorijden als je in bed ligt”, klinkt het volgens Paris Match met ‘een vleugje ergernis, maar ook met een knipoog’. “Misschien zat er dus iemand anders achter het stuur van de wagen, die op haar naam werd geregistreerd?”

Beroemde fotograaf

Op de stijlvolle beelden die in het blad staan, is alvast een stralende Astrid te zien. De prinses liet zich eerder al tweemaal fotograferen door de Luikse Regine Mahaux, die ondertussen al talloze sterren en beroemdheden kon vastleggen. Gaande van tennisser Roger Federer en Formule 1-piloot Lewis Hamilton tot actrice Salma Hayek en acteur Jean-Claude Van Damme. Bovendien staat ze ook bekend als ‘huisfotograaf’ van de Trumps: in 2017 nam zij het officiële portret van Melania als First Lady en ze portretteerde ook Donald als president. De foto’s van Regine Mahaux verschijnen in de meest gerenommeerde bladen ter wereld.

Volledig scherm In 2017 nam de Luikse fotografe het officiële portret van Melania als First Lady. © Reporters / Everett

Volledig scherm De Luikse fotografe Regine Mahaux, hier tussen Donald en Melania Trump. © Reporters / Everett

