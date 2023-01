“Ze was verdrietig, niet boos”: prins Harry getuigt in nieuw interview over reactie van de Queen op Megxit

RoyaltyTer promotie van zijn nieuwe boek ‘Reserve’, bracht prins Harry maandag een bezoek aan het praatprogramma ‘Good Morning America’. Daarin liet de prins zich uit over wat zijn grootmoeder, wijlen de Queen, zei toen hij en zijn vrouw Meghan hun koninklijke taken de rug toekeerden in 2020. “Was ze boos?”

Wanneer GMA-anker Michael Strahan de vraag stelt of de Queen “boos was” toen Harry en Meghan besloten om weg te lopen van hun koninklijke taken, antwoordt Harry kordaat: “Voor wat?” Hij voegde er vervolgens aan toe dat zijn grootmoeder “verdrietig” was over zijn beslissing, maar niet boos. “Ik had vele, vele gesprekken met haar, zowel in het Verenigd Koninkrijk door de jaren heen als in de aanloop naar het punt van deze verandering. Dus het was nooit een verrassing voor iemand, het minst van al haar”, besluit hij.

Hij geeft ook toe dat de Queen niet in staat was om iets aan zijn beslissing te wijzigen. “Ze wist wat er aan de hand was. Ze wist hoe moeilijk het was. Ik weet niet of ze in staat was om het te veranderen.” Hij benadrukt daarbij ook dat zijn boek alleen maar uitkomt omdat “de kloof” tussen hem en zijn familie “niet groter kon zijn.”

Netflixdocumentaire

Dat de koningin volgens Harry geen aanzienlijke rol speelde in zijn beslissing, gaf hij ook al aan in de Netflixdocumentaire ‘Harry & Meghan’. Daarin vertelde hij dat de vorstin stilletjes toekeek hoe hij doodsbang werd achtergelaten door een schreeuwende prins William na zijn exitgesprekken.

“Het was beangstigend dat mijn broer tegen me schreeuwde en schreeuwde, en dat mijn vader dingen zei die gewoon niet waar waren, en dat mijn grootmoeder daar rustig zat en het allemaal in zich opnam”, getuigde Harry in de documentaire. Maar koninklijke experts zeiden achteraf in de Daily Mail dat elke suggestie dat de “koningin aan de kant werd gezet” tijdens de beruchte “Sandringham Top” “complete onzin” is.

KIJK. Prins Harry over William: “Hij wou dat ik hem sloeg”

LEES OOK