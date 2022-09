“Ze was alert tot het einde”: zo beleefde Queen Elizabeth haar laatste dagen

Enkele dagen voor haar overlijden zou de Britse monarch nog een intiem etentje georganiseerd hebben in de zogenaamde dining room van het Schotse kasteel. “Hoewel ze redelijk zwak was, bleef ze tot op het einde alert en spraakzaam”, aldus royalty-expert en journalist Richard Kay in ‘The Mirror UK’. Hij vervolgt: “Het feit dat haar geliefden in haar buurt waren, gaf haar duidelijk kracht.” Al waren de gezondheidsproblemen van koningin Elizabeth niet meer te ontkennen. “Rechtop staan was moeilijk. Daarnaast kon ze ook moeilijk de trap op en af. Ze at ook steeds minder, maar de vreugde om in haar favoriete huis te zijn, maakte dat meer dan goed.”

Iain Greenshields, de moderator van de Schotse kerk, bevestigde in ‘The Daily Mail’ dat koningin Elizabeth in de dagen voor haar overlijden inderdaad nog vrolijk was. Greenshields heeft de Britse monarch op zondag 4 september, vier dagen voor haar dood, nog gezien in Balmoral. “Ze had het over haar verleden, haar liefde voor Balmoral, haar vader, haar moeder, prins Philip en haar liefde voor paarden.” Hij vervolgt: “Ze was nog steeds betrokken met wat er zich afspeelde in de kerk en in de natie.” Greenshields zei verder ook nog dat de Queen er inderdaad fragiel uitzag. “We wisten allemaal dat het niet zo goed ging met haar, maar toen ik haar op zondag zag, was ze nog positief. Ik vind het moeilijk om te geloven dat er op een paar dagen zo veel veranderd is.”