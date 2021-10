Ze verijdelden zelfs een aanslag: achter de schermen van de échte secret service van de Queen

Beeld je eens in: de Queen zit rustig een kopje thee te drinken, wanneer er plots een zware explosie weerklinkt. Een volledig uitgerust team van agenten valt de kamer binnen, al duikend door gesloten ruiten en al rollend over de vloer. Geweerschoten vliegen Elizabeth om de oren, maar volgens ooggetuigen was de Queen ‘totaal niet onder de indruk’ van de gebeurtenissen. “Toen de spanning opliep keek ze even nerveus naar de uitgangen, maar haar stiff upper lip bewoog geen millimeter.” Gelukkig ging het dan ook maar om een oefening in de zogenaamde Killing Room, waar geheim agenten trainen om een aanslag op de Queen te voorkomen. Dat klinkt als iets uit een actiefilm, maar het is wel degelijk realiteit.