Ze trok alle aandacht met schandalen, nu vecht prinses Michael van Kent in alle stilte voor haar gezondheid

RoyaltyVerschijnt Marie Christine von Reibnitz (76), officieel prinses Michael van Kent, in de toekomst nog op het publieke toneel? Het is een vraag die steeds luider wordt gesteld. De echtgenote van de Britse prins Michael van Kent (79) - de neef van koningin Elizabeth (95) - werd getroffen door Covid-19 en vecht hard tegen bijwerkingen die zijn opgetreden na het zetten van haar coronavaccin. Het veroorzaakt zorgen om de prinses, die in het verleden al meermaals in opspraak kwam met allerlei schandalen, maar die negatieve aandacht niet leek te schuwen. “Ze had altijd een zeer levendige persoonlijkheid, maar nu is ze al haar pit verloren en komt ze niet meer buiten.”