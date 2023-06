“Ze sturen berichtjes om hun outfits af te spreken”: de opvallende stijlen van buurkoninginnen Mathilde en Máxima

Royalty Kate Middleton onderbro­ken door boerende baby: “Ik dacht dat hij ging overgeven”

Kate Middleton (41) wist donderdag heel even niet wat ze hoorde. De echtgenote van prins William was in een kinderzorgcentrum in Nuneaton met enkele moeders aan het babbelen, maar toen één van de aanwezige baby’s plots een boertje liet, was de Britse prinses heel eventjes van haar melk.