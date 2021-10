Ze moet nu ook haar favoriete hobby opgeven: Queen mag niet meer paardrijden

Dat is ongezien voor de Queen, die al sinds haar jeugd een enorme paardenliefhebber is. Normaal gezien maakte ze elke week een tochtje met één van haar favoriete paarden, maar dat mag niet meer van haar artsen. Blijkbaar heeft ze in september al het advies gekregen om niet meer te rijden. Elizabeth zou zich ‘oncomfortabel’ hebben gevoeld tijdens haar laatste rit, waardoor haar artsen liever het zekere voor het onzekere namen. Volgens insiders is de koningin wel van plan om terug in het zadel te kruipen zodra ze wat is uitgerust. Het probleem sleept nu echter al maanden aan, waardoor de Britten zich zorgen maken over de gezondheid van hun monarch.