“Ze moesten zich schamen”: prins William en gezin beginnen nieuw leven, maar niet iedereen gaat akkoord

Royalty Meghan Markle vertelt opvallend verhaal in nieuwe podcast: slaapkamer van Archie vatte vuur tijdens koninklijk bezoek aan Zuid-Afri­ka

De eerste aflevering van ‘Archetypes’, de nieuwe podcast van Meghan Markle (41), staat sinds dinsdag online. Of de Britse royals daar blij mee zijn, is een andere zaak. De echtgenote van prins Harry (37) vertelt in de eerste episode een opmerkelijk verhaal over hun koninklijk bezoek aan Zuid-Afrika van 2019. “Plots vertelden ze ons dat er brand uitgebroken was in de slaapkamer van Archie.”

