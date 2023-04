“Ze loopt te tieren tegen hofpersoneel”: groothertogin María Teresa van Luxemburg gaat tekeer nu dochter trouwt

Royalty Spontane vrouw of veeleisen­de dictator? Waarom grootherto­gin María Teresa van Luxemburg zo omstreden is

Groothertogin María Teresa, die deze week 66 werd, doet al sinds haar intrede aan het Luxemburgse hof in 1981 heel wat stof opwaaien. De ruzie met haar schoonmoeder Joséphine Charlotte gaat de geschiedenisboeken in als ‘legendarisch’ en vorig jaar nog opende het parlement een onderzoek naar haar personeelsbeleid, nadat er maar liefst 51 personeelsleden ontslagen werden of zélf met slaande deuren vertrokken. En toch kan María Teresa ondanks alles blijven rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar man groothertog Henri.