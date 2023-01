“Ze lijken geen zin te hebben in verzoening”: prins Harry doet onthullende interviews naar aanleiding van zijn biografie ‘Spare’

De interviews zijn een eerste aanzet voor wat er te lezen zal zijn in Harry’s memoires. Daarin zal hij het hoogstwaarschijnlijk hebben over zijn persoonlijke relaties, de meningsverschillen met zijn broer en de dood van zijn moeder Diana. “Het moest zo niet zijn. Met dat doelbewust lekken van verhalen. Ik wil gewoon een familie. Geen instituut”, vertelt de prins in de trailer van ITV. Hij vervolgt: “Ze hebben het gevoel dat het beter is om als schurk overeind te blijven en hebben absoluut nooit bereidheid tot verzoening getoond.”

KIJK. Het interview met Tom Brady van ITV.

In de Netflix-documentaire ‘Harry & Meghan’ lichtte Harry ook al een tipje van de sluier over de inhoud van zijn boek, door het reeds te hebben over de meningsverschillen tussen hem en zijn oudere broer. Zo zou William ooit de belofte hebben verbroken om nooit verhalen te lekken over elkaar. Maar Harry zal het niet alleen hebben over de relatie met William. Hij zal naar eigen zeggen openhartig zijn over zijn leven binnen de Britse monarchie in het algemeen. Men verwacht dat de memoires van Harry nog een pak meer onthullend zullen zijn dan zijn documentaire. Dat zou een zware klap kunnen betekenen voor het Britse koningshuis.