Ze kopieert haar looks en voelt zich even groot slachtoffer: Meghan Markle spiegelt zich aan Wallis Simpson

Royalty “Met haar vrijen is alsof je seks hebt met een erg oude zeeman”: het woelige liefdesle­ven van Wallis Simpson en haar Edward

Wie Wallis Simpson en koning Edward noemt, denkt daarbij waarschijnlijk automatisch aan de troonsafstand die de koning voor zijn Amerikaanse en gescheiden geliefde deed. Maar hun huwelijk was allesbehalve gelukkig, blijkt uit het nieuwe boek ‘Traitor King: The Scandalous Exile of the Duke and Duchess of Windsor’. Schrijver Andrew Lownie vertelt het verhaal van minnaars, rollenspellen en verdoken homoseksualiteit. “De Britse regering was bang dat er een nieuw schandaal zou losbarsten en dus schermden ze haar misstappen af.”

18 juni