“Ze kon die nacht niet slapen van opwinding”: Argentijnse biografie onthult hoe Máxima haar ‘Wimpie’ leerde kennen

Royalty Koning Wil­lem-Alexan­der en Máxima voor het eerst uitgejouwd: “Zelfs de grootste Oranjefan vindt hun keuzes verkeerd”

De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) benadrukt dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Dat zei hij deze week in de troonrede op Prinsjesdag, traditiegetrouw de derde dinsdag van september. Maar is Willem-Alexander wel een ‘goede’ koning? Het boegeroep dat dit jaar voor het eerst te horen was, bewijst dat Nederland twijfelt. De Nederlandse koningshuisdeskundige Justine Marcella (50) - hoofdredactrice van het blad ‘Vorsten’- analyseerde voor ons het gebeuren: “Zijn keuzes van het afgelopen jaar werden hem hier in Nederland zéér kwalijk genomen.”

23 september