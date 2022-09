“Ze is gestorven in het harnas”: Royaltywatchers over leven en dood van Queen Elizabeth

RoyaltyDe Britse koningin Elizabeth is donderdagmiddag overleden op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral , meldt Buckingham Palace. Ze overleed vredig en omringd door haar familie, aldus het paleis. Elizabeth zat 70 jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. Royaltykenners reageren op haar dood en blikken terug op haar rijkgevulde leven.

“Het was natuurlijk te verwachten, maar ik moest toch even slikken toen ik het nieuws vernam”, zegt Joëlle Vanden Houden, koninklijk auteur en bijna 25 jaar lang producer van het VTM-programma ‘Royalty’. “Het feit dat het paleis aankondigde dat het niet goed ging met de Queen én dat heel de familie werd opgeroepen, deed het ergste vermoeden. Het was eigenlijk een manier om het volk al voor te bereiden op het nieuws van het overlijden.” Volgens Joëlle was dat een bewuste strategie: “Zo kon de wereld zich al wat schrap zetten. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het overlijden van onze koningin Boudewijn in 1993, dat kwam compleet onverwacht en sloeg in als een bom.”

Vanden Houden heeft veel respect voor de manier waarop de Queen regeerde. “Ik heb er zelfs geen woorden voor hoe ik haar het beste zou omschrijven”, zegt ze. “Zij heeft alles met gratie doorstaan en stond er altijd. Zelfs eergisteren stond ze nog paraat om de nieuwe premier te ontvangen. Ze heeft haar stempel gedrukt op het koningsschap en laat een immense erfenis na. De meeste Britten hebben ook nooit een andere koningin gekend, en voor het merendeel van de wereld was er maar één ‘Queen’. Overal waar er over ‘de Queen’ gesproken werd, wist men dat het over Elizabeth ging.”

De Queen.

Humor, ondanks alle protocollen

Er zijn een aantal zaken die Joëlle altijd zullen bijblijven. “Elizabeth had humor, ondanks alle protocollen. En ik zal nooit vergeten hoe ze omging met haar dieren, haar geliefde paarden en honden”, zegt ze. “Het was gewoon een heel straffe vrouw en een echt icoon. Er werd altijd gesproken over koningin Victoria en het Victoriaanse tijdperk, maar het tweede Elizabethaanse tijdperk is voor mij nog van een andere orde. Een vorstin als Queen Elizabeth zullen we niet meer meemaken.”

Tweede Elizabethaanse periode

“Ik was toch flink geschrokken”, zegt royaltywatcher Birgitte Balfoort, die al meerdere boeken schreef over koningshuizen. “Twee dagen geleden zagen we Elizabeth nog de hand schudden van de Britse premier. Ze zag er vermagerd uit en had paarse handen, maar ze stond er toch maar. Ze droeg zelfs nog haar kenmerkende handtas aan haar arm. We kunnen dus wel stellen dat de koningin in het harnas is gestorven.”

Birgitte is ervan overtuigd dat de wereld Elizabeth nog eeuwenlang zal herdenken: “We zullen nog lang spreken van deze tweede Elizabethaanse periode”, zegt ze. “Maar ook in koning Charles heb ik veel vertrouwen. Al is het is nog maar de vraag of Charles dezelfde neutraliteit als zijn moeder zal kunnen bewaren. De Queen liet nooit het achterste van haar tong zien, maar Charles heeft een ander temperament. Hij sprak zich vaker uitdrukkelijk uit, zoals over godsdiensten of het klimaat. Ik vermoed dat hij het eerst rustig aan zal doen, hij is uiteraard nog in rouw. Maar daarna denk ik wel dat hij zich als koning in sommige debatten zal moeien. Terwijl zijn moeder daar net doodsbang voor was.”

‘Moderne’ koning Charles

Hoewel Charles volgens Brigitte een “modernere koning” zal zijn, wil hij het bestaan van de monarchie niet in gevaar brengen. “Hij wil de troon later natuurlijk kunnen doorgeven aan zijn eigen zoon, prins William. En dus zal hij het niet té bont maken”, zegt ze. De lage scores die Charles scoort bij populariteitspolls zullen hem wellicht ook niet in de weg staan: “Wat is populariteit? Zowel Diana als de Queen waren razend populair, maar allebei op een totaal andere manier”, aldus Brigitte.

“Men heeft nóóit vertrouwen in de troonopvolger, zo bewees de geschiedenis. Dat is altijd en overal zo geweest. Maar uiteindelijk aanvaarden mensen dat en gaan ze snel weer over naar de orde van de dag. Dat zal nu ongetwijfeld weer zo zijn, want zelden waren er troonopvolgers die zo goed voorbereid waren als Charles.” Ook in koningin Camilla heeft Brigitte vertrouwen. “Camilla is zijn steun en toeverlaat. Camilla staat met haar beide benen op de grond, kan lachen en relativeren, en dat is waar Charles nodig heeft.”

(lees verder onder de foto)

Charles en Camilla staan nu aan het roer van de Britse monarchie.

Onvergetelijke momenten

Twee momenten van de Queen zullen Birgitte Balfoort altijd bijblijven: “Het filmpje dat ze voor de opening van de Olympische Spelen in 2012 opnamen ga ik nooit vergeten. Ze speelde toen aan de zijde van James Bond. Elizabeth had haar familie zelfs niet verteld dat ze dat zou doen, dat was voor hen een complete verrassing. Toen bewees de koningin dat ze veel humor had.”

“Het tweede moment was tijdens de coronacrisis. Ik vond het fantastisch hoe zij de natie een hart onder de riem stak met haar toespraak. ‘We’ll meet again”, zei de Queen tegen haar volk. Dat deed ze met zo’n kalmte en ze straalde pure rust uit. Dat de ‘moeder van de natie’ zei dat het goed zal komen, zorgde voor troost bij de Britten.”

