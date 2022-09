“Ze is een manipulatieve pestkop”: oude bekende van prins Harry haalt uit naar Meghan Markle

In een reeks tweets, waarvan er eentje alweer verwijderd is, vertelt Ben Goldsmith dat mensen een hekel hebben aan Meghan Markle omdat ze een “pestkop” is. “We zijn allesbehalve perfect, maar uit verschillende peilingen blijkt dat de Britten tot de meest gastvrije en minst racistische mensen ter wereld behoren. In het begin was iedereen dol op Meghan Markle, maar nu iedereen weet wat voor een manipulatieve pestkop ze werkelijk is, heeft iedereen een hekel aan haar.”

Officieel onderzoek

Het is wel niet de eerste keer dat de echtgenote van prins Harry beschuldigd wordt van pestgedrag. In oktober 2018 diende Jason Knauf, toen de communicatiesecretaris van de Sussexes, klacht in tegen Meghan Markle. In de klacht beweerde de man dat de hertogin naar verluidt twee persoonlijke assistenten uit het koninklijke huishouden had verdreven en het vertrouwen van een derde personeelslid ondermijnde. In maart 2021 werd Markle nogmaals beschuldigd door twee medewerkers van het Britse koningshuis. Niet veel later schakelde Buckingham Palace een extern advocatenkantoor in om de situatie te onderzoeken. Het onderzoek naar het pestgedrag van Meghan Markle is inmiddels afgerond, maar de uitkomst is nog steeds een goed bewaard geheim.