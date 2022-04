“Ze is een dom meisje”: onthullend interview en misbruikschandaal brengen prinses Charlene weer in verlegenheid

Royalty Nu prinses Charlene na 14 maanden weer thuis is: waarom haar huwelijk met prins Albert alle stormen zal doorstaan

Na veertien maanden heeft Monaco z’n vorstin terug. Even onverwachts als haar vertrek werd aangekondigd dat prinses Charlene (44) na een lange kruistocht terug thuis is bij haar man en kinderen. Ze herstelt verder op het paleis en hoopt de komende maanden haar taken te kunnen hervatten. Al wordt het een moeizame weg, want volgens kwatongen staat haar huwelijk nog altijd op losse schroeven en het verbolgen volk heeft haar nog lang niet vergeven. “Het was extreem traumatisch voor Charlene om door alle pijn te gaan, de procedures, en het vergrootglas van de media, terwijl ze al die tijd gescheiden was van haar gezin en kinderen.”

