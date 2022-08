"Ze is bereid om over lijken te gaan": docu onderzoekt of Meghan Markle nu slachtoffer of net pester is



Royalty“Het was hun eigen ‘chief of staff’ die aan de alarmbel trok.” Over het twijfelachtige gedrag van hertogin Meghan Markle (40) is al veel gespeculeerd. Buckingham Palace weigert echter de resultaten van hun onderzoek naar de pesterijen vrij te geven. Waarom precies? Is Meghan een genadeloze pestkop? Of zijn zulke beweringen slechts het product van racisme en angst voor het onbekende? Een nieuwe documentaire zoekt het uit. “Toen ze lucht kreeg van het verhaal, stuurden haar advocaten me een lange dreigbrief.”