“Ze hebben haast de uitstraling van realitysterren à la de Kardashians”: onze royalty-expert analyseert de koninklijke kerstkaarten

RoyaltyHet is intussen uitgegroeid tot een ware traditie: elk jaar sturen de Europese koningshuizen hun kerstkaart uit. Maar hoe verschillend zijn die foto’s? En waarom zijn er zo weinig kerstbomen te bespeuren? Onze royalty-expert Wim Dehandschutter analyseert. “Dat hondje is er zo te zien pas op het laatst bijgehaald.”

“De rode draad doorheen de Europese koninklijke kerstkaarten? De beeldvorming van de ‘happy family’”, vindt royalty-expert Wim Dehandschutter. “Royals uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Luxemburg gebruiken daarvoor schijnbaar spontane en ongekunstelde familiefoto’s in vrijetijdskleding.” Zo zien we de Britse prins William en zijn echtgenote Catherine hand in hand met hun kinderen - alle drie in korte broek -, en koos Spanje voor de dochters van koning Felipe die elkaar voor een muur van herfstbladeren omarmen. Het koningshuis van Luxemburg maakte dan weer een fotocollage van groothertog Henri, zijn vijf kinderen en vijf kleinkinderen.

Volledig scherm Kate en William verrassen de Britten met bijzonder zomerse kerstkaart © Instagram @mattporteous

Een heel ander beeld krijgen we te zien in België en Nederland. “De koningen Filip en Willem-Alexander gaan voluit voor geposeerde glamour. Ze staan (of zitten) dicht bij hun gezinsleden, soms hand in hand of de hand op de schouders", analyseert Dehandschutter. “De kerstkaart van Filip en Mathilde is hun meest luxueuze ooit. Toen hun kinderen nog jong waren, trakteerden ze op ogenschijnlijk geïmproviseerde knuffelfoto’s, maar zeker de jongste jaren (na de troonswisseling in 2013) is het allemaal wat strakker geregisseerd. Dat geldt ook voor Willem-Alexander en Máxima. Het familiehoofd, zijn vrouw en drie dochters: ze hebben haast de uitstraling van realitysterren à la de Kardashians.”

Wel opvallend: hoewel de beelden erg feestelijk zijn, is op geen enkele foto een kerstboom of kerstversiering te zien. “Dat zowel Filip als Willem-Alexander al in de zomer een professionele fotograaf liet komen, verklaart veel, zoniet alles”, zegt Dehandschutter.

Volledig scherm De kerstkaart van onze koninklijke familie, mét honden © Bas Bogaerts / Paleis

Volledig scherm De Nederlandse koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane © Instagram @koninklijkhuis

En waar je ook niet omheen kan, is de prominente plek voor de huisdieren van onze royals. “Jeep en Simba mogen dan wel al jaren rondlopen in het kasteel van Laken... Filip en Mathilde laten hen pas dit jaar voor het eerst poseren op hun kerstkaart”, klinkt het. “Willem-Alexander en Máxima deden dat vorig jaar al, met hun twee labradors en hun poedel. Het lijkt erop dat ze het dit jaar niet van plan waren. Mambo is er zo te zien op het laatst bijgehaald, want hij heeft nog vuile pootjes.”

Volledig scherm De Spaanse prinsessen Leonor en Sofia © Photo News

Volledig scherm Het kerstfeestje van de Luxemburgse familie © Luxemburgs Hof

