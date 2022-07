“Ze doet niet wat ze wil, maar wat ze moet”: hoe ‘Disneyprinses’ Leonor de Spaanse monarchie moet redden

Royalty De prinses met de mysterieu­ze brandwon­den: Spanje maakt zich zorgen om Leonor

Kroonprinses Leonor (16) van Spanje heeft drukke dagen achter de rug. Ze bracht een bezoek aan Barcelona en gaf een toespraak in Gerona, maar dat was niet waar iedereen het over had. De oudste dochter van koning Felipe (54) en koningin Letizia (49) werd gefotografeerd met brandwonden op haar hand, waardoor de Spaanse media zich nu volop afvragen wat er is gebeurd met de prinses.

6 juli