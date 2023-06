“Ze cijfert zich weg, maar kan écht het verschil maken”: royaltyexperts geven Filip en Mathilde raad

royalty De enige vrouw die hij wilde werd hem afgenomen, maar was ze écht zo trouw? De plotse dood Jane Seymour, de derde vrouw van Henry VIII

Haar voorgangster, Anne Boleyn, was één van de meest invloedrijke figuren uit de Britse geschiedenis, maar Jane Seymour had de meeste invloed op het hart van Tudorkoning Henry VIII. In haar vond hij éindelijk zijn ware liefde, die hem bovendien de zoon schonk die hij al zo lang wilde. Maar het geluk mocht niet blijven duren. Was Jane echt de perfecte vrouw waar Henry op gehoopt had? Of werden haar ambities gewoon de pas afgesneden door een tragische dood?