Ze betoverde de sjah van Iran, maar het mocht niet zijn: het tragische liefdesverhaal van Soraya, de ‘prinses met de droevige ogen’

“En ze leefden nog lang en gelukkig.” Daarmee eindigt zowat elk sprookje, maar in het echte leven pakt het vaak anders uit. Zo ook bij Soraya Esfandiary Bakthriary, die haar sprookjeshuwelijk met haar droomprins (of beter: droomsjah) uit elkaar zag spatten vanwege één onvervuld verlangen. Het begon nochtans allemaal veelbelovend. Soraya, dochter van een Iraanse edelman en diens Duits-Russische vrouw, studeerde aan prestigieuze scholen in Zwitserland en Engeland. In Londen ontmoette ze prinses Shams, zus van de huidige heerser van Perzië (nu Iran): Mohammed Reza Pahlavi. Die was net gescheiden van z’n eerste vrouw, de Egyptische prinses Fawzia, en op zoek naar een nieuwe echtgenote. Shams zag wel iets in die ‘zeldzame parel’ Soraya en nodigde haar uit om met haar familie op bezoek te komen in Teheran. Haar broer was niet bepaald knap, waarschuwde ze wel. Maar toen Mohammed de receptiezaal binnenkwam in z’n militaire uniform, was Soraya meteen verkocht. “Prachtig”, noemde ze hem. Ook Mohammed was onder de indruk van de jonge schone en bracht de hele avond met haar door. Hij wist meteen dat hij haar als bruid wilde. Al de volgende dag bracht Soraya’s vader een boodschap van Mohammed over aan zijn dochter. “De sjah vond je erg leuk”, klonk het. “Ben je klaar om met hem te trouwen?” Volmondig zei ze ja. 18 jaar oud, en verloofd met de machtigste man van Perzië, dertien jaar haar senior.