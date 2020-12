Zara Tindall, kleindochter van de Queen, verwacht derde kindje

“Er is een derde Tindall onderweg”, verklapte Mike Tindall, een voormalige rugbyspeler, in zijn eigen podcast ‘The Good, The Bad & The Rugby’. Samen met z'n echtgenote Zara, kleindochter van koningin Elizabeth, heeft hij al twee kinderen: Mia Grace (6) en Lena Elizabeth (2). “Ik zou dit keer graag een jongen hebben", liet hij optekenen. “Ik heb al twee meisjes, daarom dus graag een jongen.” En het koppel heeft al over toepasselijke namen nagedacht: “We zijn niet zeker wat we moeten doen: Covi of Covina", grapte Mike.

Miskramen

Met Zara gaat alles prima, voegde Mike er nog aan toe. “Al blijft ze wel voorzichtig, gezien wat er in het verleden gebeurd is. Ze krijgt er erg naar uit." Daarmee verwees Mike naar de twee miskramen die Zara te verwerken kreeg. Het koppel verloor in december 2016 een eerste kindje, in juni 2018 overleed een tweede baby. “Een tijdlang praat je er niet over, omdat het verdriet nog te vers is", vertelde Zara toen. “Maar zoals met alles, blijkt tijd een grote genezer te zijn." Ze werd toen erg geprezen om haar openheid - iets wat in koninklijke kringen niet erg gewoon is.