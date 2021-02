Zaak-Epstein blijft nazinderen: Britse prins Andrew niet aanwezig op verjaardagsparade van Queen

Het is niet bekend of Andrew helemaal zal ontbreken op de festiviteiten rond de verjaardag van de Queen, de zogeheten ‘Trooping the Colour’. Zo is niet duidelijk of de prins wel met zijn familieleden op het balkon van Buckingham Palace zal verschijnen. De koningin zal haar 95ste verjaardag privé vieren op 21 april, wanneer ze echt jarig is.

Vorig jaar werd de grote parade, die jaarlijks duizenden royaltyfans trekt, afgeblazen vanwege de coronacrisis. Ook de traditionele balkonscène ging toen niet door. In plaats daarvan was er een kleinschalige militaire ceremonie op Windsor Castle.

Epstein-zaak

In 2019 was Andrew wel nog aanwezig bij ‘Trooping the Colour’. Een paar maanden daarna werd hem echter gevraagd zijn koninklijke taken neer te leggen vanwege zijn vriendschap met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Een desastreus interview met ‘BBC Newsnight’ verergerde de situatie alleen maar. Daarin sprak Andrew over z'n band met Epstein en ontkende hij seks gehad te hebben met de minderjarige vrouwen die de inmiddels overleden Amerikaan aan hem zou hebben voorgesteld. De bewijzen die de prins daarvoor aanleverde, werden door de vele kijkers als ongeloofwaardig beschouwd.

“Zolang de Epstein-zaak nog boven zijn hoofd hangt, zal het voor Andrew lastig worden om de koninklijke familie in welke hoedanigheid dan ook opnieuw te vertegenwoordigen”, vertelt een bron aan The Sunday Times. “Hij was een ijverige kolonel, maar dat is nu overschaduwd door andere dingen.” Een terugkeer naar het publieke leven zit er dus nog niet meteen in voor Andrew.

