Wrevel over bouwvergunning voor 'Philippe Legrand' (koning Filip) op Frans eilandje

Royalty Neef van Britse Queen riskeert 5 jaar cel na seksueel misbruik van gaste in kasteel: “Ik ben diep beschaamd”

14 januari Het zijn lastige tijden voor de Schotse Simon Bowes-Lyon (34), een neef van Queen Elizabeth. De graaf pleitte in de rechtbank schuldig aan het seksueel misbruiken van een vrouw in zijn kasteel in het Schotse Angus. Tijdens een evenement dat de royal vorig jaar op 13 februari organiseerde drong hij ‘s nachts binnen bij een gaste die er bleef overnachten, waarna hij haar 20 minuten lang seksueel aanviel en misbruikte.