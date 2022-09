Wordt Queen Elizabeth binnenkort Sint Elizabeth? Baron doet voorstel tot heiligverklaring

“Als men de koningin zou willen erkennen tot heilige, dan is nu het best mogelijke moment om met de procedure te starten”, schrijft baron Charles Moore die bovendien ook journalist is voor ‘The Spectator’. Een heiligverklaring vergt namelijk een lange officiële procedure. Eerst moet de overleden vorst zalig verklaard worden en dan pas buigt Rome zich over het dossier. Naar het voorbeeld van pater Damiaan, die meer dan honderd jaar na zijn dood pas heilig verklaard werd, kan de heiligverklaring van Queen Elizabeth dus nog even op zich laten wachten.

Daarom benadrukt Moore dat er best op dit moment al actie ondernomen wordt voor de koningin.“Ze bevat op dit moment namelijk twee kwalificaties voor heiligheid. In de eerste plaats heldhaftige deugd. Maar daarnaast telt ze ook twee wonderen. De wereld loopt momenteel vol mensen die geloven dat wijlen de Queen hen van vanalles heeft genezen. Als men nog te lang wacht, kan dat niet meer het geval zijn”, getuigt hij in ‘The Spectator’.

Koning Boudewijn

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat een koningin of koning in aanmerking komt voor heiligverklaring. Zo waren er na het overlijden van koning Boudewijn in 1993 heel wat Belgen die vroegen om een heiligverklaring van de overleden vorst. Koning Boudewijn was namelijk, net als de Queen, een overtuigd christen die volgens het grote publiek een voorbeeldig leven heeft geleid.

