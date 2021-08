Wordt prinses Eugenie de brug tussen Harry, Meghan en de andere royals? “Ze was ooit zijn speelkameraadje, nu is ze zijn grootste bondgenoot”

Prins Harry maakt er tegenwoordig geen geheim meer van: zijn relatie met de koninklijke familie is de laatste jaren serieus bekoeld, om al niet te zeggen ‘volledig in duigen gevallen’. Eén vriendschap blijft echter wel standhouden: die met zijn nichtje, prinses Eugenie. De dochter van de in opspraak gekomen prins Andrew beseft maar al te goed hoe het voelt om een outsider te zijn onder de Britse royals. Bovendien kennen de twee elkaar al enorm lang. Al sinds hun kindertijd speelden ze samen, gezien ze niet veel leeftijdsgenootjes hadden die hun unieke situatie konden begrijpen. Hoewel Harry ook een goede band had met Eugenies zus, Beatrice, was het al snel duidelijk dat zijn band met Eugenie veel specialer was.