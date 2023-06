Wordt prinses Charlotte één van de eerste meisjes op de prestigieuze ‘jongensschool’ Eton?

Royalty BINNENKIJ­KEN. In deze Roemeense boerderij komt koning Charles écht tot rust (en ook jij kan er logeren)

De Britse koning Charles (74) is na de drukte van zijn kroning gaan uitblazen in Transsylvanië in Roemenië. Een verrassende vakantiebestemming op het eerste gezicht. Het is weinig bekend dat hij elk jaar de streek van Dracula - met wie Charles zowaar is verwant - opzoekt en er zelfs eigendommen bezit. Tijd voor een rondleiding op het domein: “Hier, tussen de zigeuners, koeien en wolven, voelt Charles zich meer op zijn gemak dan in de moderne wereld.”