Wordt het Alfie, Alexandra of toch Diana? Britten gokken massaal op naam tweede kindje Harry en Meghan

RoyaltyNu prins Harry (36) en Meghan Markle (39) de komst van een tweede kindje aangekondigd hebben, speculeren de Britten al massaal over de naam van het kleintje. Op dit moment lijken vooral Alfie en Alexandra populair, al gokken sommigen ook op Diana als naam voor de kleine baby. Met de datum van hun bekendmaking lijkt Harry in elk geval naar zijn overleden moeder te verwijzen.

Hoewel het geslacht nog niet bekend is, wordt er al flink gespeculeerd over het blijde babynieuws. Het Britse gokbedrijf Ladbrokes noemt Alfie en Alexandra als grote kanshebbers met een kans van vier op één. Ook de naam Charlie scoort goed, zegt Alex Arpati van het wedkantoor tegen de Britse krant The Mirror. “Dat is een traditionele naam met een moderne twist, net zoals Archie.”

Andere babynamen die worden genoemd door de Britse bookmakers zijn Elizabeth en Phillip, naar de overgrootouders van de baby en Diana, naar de moeder van Harry. Lager op de hitlijsten staan Doria, naar Meghans moeder, Spencer naar Diana’s meisjesnaam en Thomas, naar de vader van Markle.

Eerbetoon aan Diana

De Engelsen gokken wel vaker op koninklijke aangelegenheden. Zo wordt op de troonsafstand van koningin Elizabeth elk jaar, vergeefs, geld ingezet. Over de aankondiging van de zwangerschap van de 39-jarige Meghan Markle werd ook al flink gespeculeerd: de bookmakers verwachtten die op 4 juni 2021.

De hertog en hertogin van Sussex maakten het babynieuws bekend op Valentijnsdag met een zwart-witfoto van zichzelf onder een boom. Die aankondiging lijkt een eerbetoon aan prinses Diana, want ook zij maakte in 1984 rond 14 februari bekend dat ze zwanger was van haar tweede kind: prins Harry. Met dank aan de lockdown slaagde Meghan er de voorbije weken trouwens makkelijk in om haar babybuikje te verbergen. Er waren geen publieke aangelegenheden en tijdens videogesprekken zorgde ze ervoor dat enkel haar gezicht en bovenlichaam in beeld kwam.

Het heuglijke babynieuws komt er nadat Meghan in juli liet weten een miskraam te hebben gehad. Ze pleitte toen in een persoonlijk stuk in The New York Times voor meer openheid over het onderwerp. De baby wordt het vijfde kleinkind van prins Charles.

