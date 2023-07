“Woonzorgcentrum is voor koning Albert geen optie”: kok, butler en kamermeisje, deze hofhouding zal hem bijstaan als hij uit ziekenhuis komt

Royalty Hartproble­men, oogopera­ties en huidkanker: het medisch dossier van koning Albert

Koning Albert (89), die dinsdag in het ziekenhuis is opgenomen met uitdrogingsverschijnselen, kampt al jarenlang met gezondheidsproblemen. Hij is een hartpatiënt, heeft last aan zijn rug en werd al verschillende keren behandeld voor huidkanker. Dit is het medisch dossier van de voormalige vorst.