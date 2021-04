William vroeg zelf om Peter Philips tussen hem en Harry te laten lopen: “Hij had ruimte nodig”

Het was een verrassende keuze van William en Harry. Waar men verwacht had dat de broers een verenigd front zouden vormen tijdens de begrafenis van hun grootvader, was het tegenovergestelde waar. De twee prinsen bleven zo ver mogelijk bij elkaar uit de buurt, waarschijnlijk om te voorkomen dat ze samen op persfoto’s zouden staan. Na de ceremonie zijn de twee wél eventjes met elkaar aan de praat geraakt.

“Dat was niet gepland”, zo zegt een paleismedewerker tegen het doorgaans goed geïnformeerde Daily Mail. “William had zelf gevraagd of Peter, de zoon van prinses Anne, tussen hen in wilde lopen. Hij had ruimte nodig, zo zei hij. Hij wil geen ruzie maken met Harry, maar er zijn nog steeds spanningen tussen de twee. Om de nagedachtenis van Philip in ere te houden heeft William zich ingehouden, maar de hele familie vindt nog steeds dat Harry zich ongelofelijk misdragen heeft. Ze praten vooral die sms’jes, af en toe via de telefoon, maar niet vaak.”

“De enige persoon die hem sympathie heeft getoond is, ironisch genoeg, prins Andrew”, zo gaat de bron verder. “Hij weet van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, en nu ook uit eigen ervaring, hoe het is om de buitenstaander te zijn. Hij begrijpt dus hoe Harry zich nu voelt, want hij is wel degelijk een buitenstaander geworden. Sinds zijn interview met Oprah, waarin hij de royals onder andere beschuldigde van racisme, is er nog maar weinig genegenheid voor hem over. William mist zijn broer, vandaar ook dat hij steeds openstaat voor een gesprek, maar het zal niet makkelijk worden om die bruggen te herstellen.”

Volledig scherm Harry en William liepen niet naast elkaar. © Photo News

