“William sloeg me tegen de grond”: prins Harry legt bom onder Buckingham Palace in biografie ‘Reserve’

RoyaltyDe Britse prins Harry (38) vertelt in zijn autobiografie ‘Reserve’ (Spare) dat een ruzie die hij in 2019 met zijn oudere broer William (40) had, uitliep op geweld, schrijft The Guardian. De krant beschikt over een exemplaar van het boek, dat volgende week verschijnt. En ook bij het Amerikaanse Page Six claimen ze al een fragment te hebben gelezen. Daarin heeft de prins het over het Nazi-kostuum dat hij op een verkleedfeestje droeg.

De ruzie ging volgens de krant over Harry's vrouw Meghan, en vond in 2019 plaats in Harry’s woning in Londen. Volgens de prins wilde William praten over “de hele catastrofe” van hun relatie en de moeilijkheden met de pers. Maar toen William aankwam in Nottingham Cottage, waar Harry toen woonde, kookte de oudste prins al van woede. William vertelde dat hij de Amerikaanse actrice maar "lastig", "onbeleefd" en "iemand die wrijving veroorzaakt" vond, staat in het boek. Harry zei hierop dat zijn broer "het mediaverhaal papegaaide", waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen.

KIJK. Harry maakt dit weekend z'n opwachting in het Amerikaanse ‘60 Minutes’. Daarin vertelt hij onder meer dat zwijgen op een bepaald moment “verraad” wordt

Helpen

Harry beschuldigde zijn broer ervan zich te gedragen als een erfgenaam, zonder begrip voor zijn situatie als ‘spare’. Maar William hield vol dat hij zijn broer enkel wilde helpen. “Ben je serieus? Mij helpen? Sorry, is dat hoe je dit noemt? Mij helpen?”, sneerde Harry. Daarop zou de ruzie helemaal uit de hand zijn gelopen, met een vloekende William die op zijn jongere broer toeliep. Dat maakte Harry bang, schrijft hij. Om het ijs te breken, bood hij William een glas water aan. “Willy, ik kan niet met je praten als je zo bent.”

Daarna escaleerde de situatie helemaal. William schold zijn jongere broer uit, greep hem bij zijn kraag - waardoor Harry's kettinkje brak - en werkte hem tegen de vloer. Het is onduidelijk of William zijn broer daarbij zou hebben geslagen of alleen geduwd.

KIJK. In 2018, toen Harry trouwde met Meghan Markle, leek alles nog koek en ei tussen de broers

Excuses

"Ik landde op de drinkbak van de hond die onder mijn rug brak en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei dat hij moest opdonderen", citeert The Guardian uit de autobiografie. Omdat Harry weigerde om terug te vechten, liep William volgens zijn jongere broer weg, om even later terug te komen en zijn excuses aan te bieden. Toen William opnieuw vertrok, riep hij zijn jongere broer nog toe dat hij “Meg hierover niets hoefde te vertellen.” “Over dat je me hebt aangevallen?” reageerde Harry. “Ik heb je niet aangevallen, Harold.”

Harry schrijft dat hij na de aanval zijn therapeut belde, maar dat Meghan later alsnog de verwondingen aan zijn rug zag, waarna hij ook haar over de aanval vertelde, waarop zij volgens Harry “niet zo heel verrast en ook niet boos” reageerde, integendeel: “Ze was vreselijk verdrietig.”

Volledig scherm De Britse prinsen William en Harry met hun echtgenotes Catherine en Meghan na het overlijden van Queen Elizabeth II afgelopen jaar. © Getty Images

In een ander fragment uit het boek beschrijft Harry een ontmoeting met zijn vader, koning Charles, en broer na de begrafenis van prins Philip, in april 2021. Opnieuw raakten de gemoederen verhit, klinkt het. Charles zou daarop tussen beide broers zijn gaan staan en “opgekeken hebben naar hun blozende gezichten”. “Alsjeblieft jongens, maak mijn laatste jaren niet miserabel”, zou hij gezegd hebben.

Nazikostuum

Ook in de Verenigde Staten is de aandacht voor het boek groot. Het Amerikaanse Page Six claimt ook al een fragment van het boek te hebben ingekeken. Daarin heeft Harry het over het Nazikostuum dat hij in 2005 op een verkleedfeestje droeg. De prins schrijft dat hij twee opties had om zich in te verkleden: een pilotenuniform of het Nazikostuum. “Ik belde Willy en Kate op om te vragen wat zij vonden”, schrijft hij naar verluidt. “Ze zeiden: ‘Nazi-uniform’.” Daarop zou Harry naar z'n broer en schoonzus gegaan zijn om hen het kostuum te tonen. “Ze huilden allebei van het lachen. Erger dan het gympakje van Willy (die als leeuw verkleed ging, red.)! Veel belachelijker! En dat was natuurlijk het punt.”

De hertog van Sussex noemde het incident eerder al “een van de grootste fouten uit mijn leven”. Toch verbaast het een medewerker van de uitgeverij dat Harry er zo over schrijft in zijn boek, klinkt het in Page Six. “Het is vreemd. Je zou denken dat Harry zijn verantwoordelijkheid zou nemen en z'n broer er niet bij zou betrekken, maar het is duidelijk dat hij sterke gevoelens heeft over Williams rol in dit schandaal.”

Historicus Robert Lacey schreef in z'n boek ‘Battle of Brothers' uit 2020 al over Williams betrokkenheid bij het uitkiezen van het kostuum. “Harry koos het kostuum samen met zijn broer uit: de toekomstige koning William V, toen 22 jaar oud, die de hele weg terug naar Highgrove lachte met de jongere broer die hij zou moeten begeleiden. En hij lachte nog op weg naar het feestje.” Dat Harry en niet William alle kritiek te slikken kreeg, zou hem verontwaardigd hebben, schrijft Lacey. “Voor de allereerste keer leed hun relatie er echt onder. Ze praatten amper nog met elkaar. Harry haatte het dat William er zo goed mee was weggekomen.”

Reserve

De titel van het boek slaat op een gezegde in aristocratische kringen dat de eerste zoon een erfgenaam is en een tweede een 'reserve'. Het gevoel de reserve te zijn is volgens The Guardian de rode draad van de autobiografie. Zo vertelt Harry dat zijn vader, de huidige koning Charles, bij de geboorte van zijn tweede zoon tegen zijn vrouw prinses Diana zou hebben gezegd: "Fantastisch! Nu heb je me een erfgenaam gegeven en een reserve - mijn werk zit erop."

Voorafgaand aan het verschijnen van ‘Reserve’ worden komend weekend in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op televisie twee interviews uitgezonden met de prins die met zijn familie in onmin leeft.

Volledig scherm De cover van het boek ‘Reserve’ van Prins Harry. © Boek Reserve Prince Harry

Volledig scherm Prins Harry tijdens een interview voor het programma ‘60 Minutes’ van de Amerikaanse zender CBS, dat op 8 januari wordt uitgezonden en waarin hij over zijn autobiografie ‘Spare’ zal vertellen. © Photo News

