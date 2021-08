William en Kate overwegen verhuis naar Windsor: “De toekomstige koning wil dichter bij de Queen zijn”

Op dit moment verdelen de hertog en hertogin van Cambridge hun tijd tussen Kensington en Anmer Hall in Norfolk, op het Sandringham Estate. Dat laatste pand zouden ze permanent achter zich willen laten, omdat het volgens de royals te ver is van hun werk én van de scholen van hun kinderen. Bovendien voelt William de druk om zich volop voor te bereiden op het koningschap. “Nu zijn grootvader prins Philip overleden is, beseft hij meer dan ooit dat het binnenkort aan hem zal zijn om de fakkel over te nemen”, zeggen insiders. “Als de Queen er niet meer is, wordt Williams vader Charles koning. Williams rol binnen het koningshuis zal dan nog veel belangrijker worden, want op dat moment wordt hij immers de kroonprins.”