William en Kate nodigen BBC niet meer uit voor hun kerstconcert: “Dit is nog maar het topje van de ijsberg”

RoyaltyHet ziet er niet goed uit voor de samenwerking tussen de Britse staatszender BBC en het lokale koningshuis. Nadat BBC de controversiële documentaire ‘The Princes and the Press’ uitzond, over de vete tussen prinsen William en Harry, weigeren de royals om in de toekomst nog met de zender samen te werken. William (39) en zijn echtgenote Kate (39) voegen meteen de daad bij het woord, en nodigen BBC niet uit voor hun jaarlijkse kerstconcert.

Fijne feesten, maar niet voor de BBC: zij zijn uitzonderlijk niet uitgenodigd voor het Christmas Carol Concert van prins William en Kate Middleton. Dat wordt jaarlijks gehouden in Westminster Abbey om de feestdagen in te zetten en om geld in te zamelen voor het goede doel, en uiteraard wordt het hele event uitgezonden op nationale televisie. Normaal gezien gaat die eer naar BBC, maar dit jaar besliste William om ITV uit te nodigen.

De berekende zet komt er nadat BBC eerder deze week het eerste deel van een pittige documentaire over de royals uitzond: ‘The Princes and the Press’. Die verhaalt over de huidige vete die zich binnen de muren van Buckingham Palace afspeelt, en de rol die de pers daarin speelde. Meer specifiek focussen ze zich op de Megxit, maar opvallend is dat vooral William - en niet Harry of zijn vrouw Meghan - als schuldige aangewezen worden. Dat terwijl het koningshuis geen recht van antwoord kreeg. Normaal gezien houden de royals zich stil rond zulke controversiële gebeurtenissen, maar dit keer losten ze uitzonderlijk toch een statement: “Het gaat om opgeklopte, ongegronde beweringen”, klinkt het.

“Alles was al geregeld: het concert zou zoals elk jaar worden uitgezonden op BBC1", vertelt een insider aan de Daily Mail. “Maar het werd last minute veranderd in de loop van deze week, omdat William en Kate ruzie hebben met de zender. Vanwege die documentaire, uiteraard. Gezien het tweede deel van de docu nog uitgezonden moet worden, vermoed ik dat het in de nabije toekomst alleen maar slechter zal gaan tussen hen en de BBC. Vandaar dat ITV het mag overnemen.”

Topje van de ijsberg

Al snel na de uitzending liep het gerucht dat de Queen, kroonprins Charles en prins William razend waren op BBC, een zender die traditiegetrouw alle koninklijke primeurs op een zilveren schaaltje krijgt. Dat is nu voorbij, zo menen experts. “De royals plannen een boycot van de zender”, zegt royalty-auteur Angela Levin. “Ze voelen zich in hun eer gekrenkt omdat ze zelf niemand aan het woord mochten laten in de documentaire. Die was duidelijk anti-William en pro-Harry.”

Royalty-watcher Richard Kay volgt haar daarin. “Dat William en Kate er nu voor kiezen om ITV naar hun kerstconcert te halen, is nog maar het topje van de ijsberg. Ik denk niet dat de zender voor het eerst moet verwachten dat ze ook maar iéts van de royals zullen krijgen. Ze zijn perfect in hun recht om niet meer met hen samen te werken, en voor zover ik gehoord heb van insiders, is dat ook het plan.”

