William en Kate naderen koningschap en zetten geheim wapen in: “Zo’n simpel kusje is een doordachte strategie”

Royalty IN BEELD. Prins George mag voor het eerst mee naar Wimbledon, in het bijzijn van Tom Cruise

Nog maar acht jaar is hij, maar nu al wordt de kleine prins George klaargestoomd voor het koningschap. Zijn ouders, prins William en Kate Middleton, gebruiken sportwedstrijden als een manier om hun zoontje voor te stellen aan het publieke leven als royal. Deze keer mocht het prinsje voor het eerst mee naar Wimbledon, waar híj één van de eersten was om de trofee in handen te nemen.

11 juli