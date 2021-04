William en Kate denken na over communicatiestrategie na gelekte info: “Ze zoeken een nieuwe woordvoerder”

Royalty“Met tact en discretie kunnen omgaan met gevoelige informatie”, dat is een deel van je functieomschrijving als je binnenkort solliciteert bij prins William (38) en Kate Middleton (39). Het koninklijke koppel is op zoek naar een nieuwe communicatieverantwoordelijke.

De beslissing komt er nadat er veel gevoelige informatie is gelekt over wat er achter de schermen van Buckingham Palace gebeurde. Zo waren de kranten meteen op de hoogte van de gesprekken tussen William, prins Charles en prins Harry, die plaatsvonden na de begrafenis van prins Philip. Men vermoedt dat veel van die info lekte via het kamp van de Sussexen, maar voor de veiligheid kijken William en Kate ook in eigen boezem.

Om hun eigen communicatiestrategie te verbeteren, zijn ze op zoek naar een senior communications officer, een permanente functie die hun team moet versterken. “Zeker in tijden zoals deze is een goede reputatie erg belangrijk voor de royals, en communicatie naar de buitenwereld toe is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt een paleismedewerker aan de Mirror. “Zo’n oproep om discretie is echter niet uitzonderlijk. De hertog en hertogin van Cambridge plaatsten diezelfde oproep toen ze vorig jaar op zoek waren naar een huishoudster. Ze gaan in het vervolg extra veel aandacht besteden aan de screening van hun personeel. Het moet om betrouwbare personen gaan.”

Onbetrouwbaar

Eerder raakte al bekend dat er geen betekenisvolle gesprekken meer zijn gevoerd tussen Harry en de rest van de royals, sinds de begrafenis van Philip. “Paleismedewerkers en koninklijke adviseurs maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van Harry”, aldus een insider tegen The Sun. “Ze ontdekten dat er slechts uren na zijn terugkeer in de Verenigde Staten plots verschillende artikels in de lokale media verschenen met details over persoonlijke gesprekken tussen hem, William en Charles. Er werd zelfs bekendgemaakt dat Meghan Markle en haar zoon Archie een Zoomgesprek hadden met de Queen. Dat is privé-informatie die zonder twijfel gelekt is door een insider.”

