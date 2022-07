William en Harry zetten hun overleden moeder Diana in de bloemetjes: “Haar stem klinkt luider dan ooit”

Prins William heeft vrijdag in een brief de winnaars van de Princess Diana Awards gefeliciteerd. De hertog van Cambridge zei dat Diana “zo trots” op hen zou zijn geweest. De awards worden uitgereikt aan mensen tussen de 9 en 25 jaar die zich inzetten voor goede doelen. Tijdens de digitale uitreiking werden 180 mensen uit 29 landen in de bloemetjes gezet. “Jullie behoren tot een inspirerende generatie van jonge mensen die de wereld verandert door jullie daden en ik heb grote bewondering voor jullie inzet.” Volgens prins William is het uitreiken van awards aan “mensen die zoveel tijd en moeite besteden aan het helpen van de mensen om hen heen” de beste manier om haar leven en werk te vieren.

Grote invloed

Ook prins Harry, de jongere broer van William, had iets te zeggen. De hertog van Sussex heeft laten weten dat hij nog elke dag herinnerd wordt aan de nalatenschap van zijn moeder. Hij ziet haar terug in de winnaars van de Princess Diana Awards én in zijn eigen kinderen. “Vandaag zou mijn moeder 61 jaar oud geworden zijn. En dit jaar is het ook 25 jaar geleden dat ze overleden is. Er is de afgelopen tweeënhalve decennia geen dag geweest dat ik niet dacht aan de invloed die ze niet alleen op mij en mijn broer, maar op iedereen heeft gehad.”