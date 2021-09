William én Harry samen in documentaire over overleden prins Philip

RoyaltyPrinsen William (39) en Harry (36) zullen allebei te zien zijn in een nieuwe documentaire over het leven van de overleden prins Philip. In ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’, zullen beiden broers - ondanks hun vete - herinneringen aan hun grootvader delen met het publiek.

In de documentaire, die te zien zal zijn op de Britse nationale omroep BBC, zullen verschillende leden van de koninklijke familie getuigen over wat Philip betekende voor de monarchie. “Hij was een grote drijfkracht achter alles wat we ooit hebben gedaan”, horen we William zeggen in de trailer. “Wat je zag was wat je kreeg in het geval van mijn grootvader”, verklaart Harry dan weer. “Hij was volledig, ongegeneerd zichzelf.”

Het is opvallend dat de twee prinsen in dezelfde documentaire te zien zijn, gezien ze al bijna twee jaar lang verwikkeld zijn in een fikse vete. Harry verhuisde samen met zijn echtgenote Meghan Markle naar de Verenigde Staten. Daar beschuldigde hij zijn familie in de media meermaals van racisme en onverdraagzaamheid. Op de begrafenis van prins Philip liep hij niet vlak naast zijn broer, William. Ze lieten een neef tussen hen in lopen, zo diep waren de wateren geworden. In ‘The Royal Family Remember’ zijn William en Harry dan ook niet in hetzelfde shot te zien. Ze vertellen elk apart hun verhaal, vanop verschillende locaties.

Naast de twee broers is ook prins Charles, de oudste zoon van Philip, te zien in de documentaire. “We hebben geluk gehad dat we hem bijna 100 jaar lang bij ons mochten hebben”, zegt de troonopvolger ingetogen.

